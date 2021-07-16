Режим ЧС ввели в Сегежском районе Карелии из-за лесного пожара

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Власти Сегежского района Карелии ввели режим ЧС на территории муниципалитета из-за лесного пожара. Об этом сообщается в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" администрации Сегежского района.

"Администрация уведомляет, что постановлением администрации Сегежского муниципального района от 16 июля 2021 года № 792 на территории Сегежского района с 08:00 часов 16.07.2021 введен режим чрезвычайной ситуации и ограничение на пребывание граждан в лесах", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Минприроды Карелии, в Сегежском районе несколько дней действует пожар на территории Волдозерского лесничества. Его площадь достигла 150 га. К тушению привлечены 16 человек, используется пять единиц техники.

В Карелии также ввели запрет на посещение лесов в Пряжинском районе до 21 июля включительно: там действуют шесть лесных пожаров, два из них локализованы. Ранее аналогичные меры предприняли в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском районах. В Эссойльском сельском поселении также ввели режим ЧС.

"Крупный лесной пожар в Сяпсинском лесничестве на площади 45 га. Угрозы деревне Руга нет. Естественной преградой является автомобильная дорога. Сделана опашка лесного фонда вокруг деревни. Сейчас тракторы делают опашку вокруг самого пожара. Привлечены к тушению пожара 30 человек и четыре единицы техники. Дополнительно для охраны Руги выставлены три автоцистерны", - рассказали в пресс-службе Минприроды республики.

По последним данным, в Карелии действуют 42 лесных пожара на площади 705 га. Во всем регионе из-за пожароопасной обстановки введен режим повышенной готовности. Режим ЧС также сохраняется в Суоярвском районе, где в четверг возникла угроза для поселка Найстенъярви по причине лесного пожара на площади 70 га: огонь подошел на расстояние 1,5-2 км от поселка, эвакуировали 70 человек. Сейчас, по данным правительства региона, угрозы для населенных пунктов нигде нет.