Житель Дагестана, находившийся в рядах боевиков в Сирии, стал фигурантом второго дела

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Житель Дербентского района Дагестана подозревается в участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого после задержания, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"В отношении 30-летнего жителя Дербентского района возбуждено уголовное дело по ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, в декабре 2014 года подозреваемый незаконно въехал в Сирию, прошел там обучение в целях осуществления террористической деятельности, вступил в ряды международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В рядах боевиков занимался охраной подконтрольных территорий и расположенных на них объектов.

По его словам собеседника агентства, подозреваемый был задержан в январе текущего года, после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Участие в незаконном вооруженном формировании", ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.