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В Челябинской области нашли и ликвидировали снаряд времен войны

Специалисты уничтожили снаряд в ближайшем карьере

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд со взрывателем нашли в Челябинской области вечером в четверг при проведении земельных работ. Приехавшие на место происшествия сотрудники Росгвардии уничтожили находку в ближайшем карьере, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Росгвардии по Челябинской области.

"15 июня в 20:30 (18:30 мск) в управление Росгвардии по Челябинской области поступила информация о том, что в поселке Газовик Сосновского района при проведении земельных работ обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд. <...> Из-за сильной коррозии и невозможности его транспортировки снаряд был уничтожен в ближайшем карьере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что находка представляла опасность для окружающих. Артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Великой Отечественной войны был со взрывателем.

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