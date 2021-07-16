Жительницу КБР осудили на два года за убийство новорожденного

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Нальчике признал виновной жительницу Кабардино-Балкарии в убийстве своего новорожденного ребенка и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Старшим помощником прокурора города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 29 апреля 2021 года женщина, находясь в Нальчике, без помощи медицинских работников родила ребенка, после чего убила его.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.