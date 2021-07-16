"Черные металлоискатели" стали причиной двух экологических ЧП в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 16 июля. /ТАСС/ "Черные металлоискатели" стали причиной сразу двух экологических ЧП в Приволжском и Икрянинском районах Астраханской области, в которых были проведены рейды, организованные на основании жалоб сельчан о наличии мазутных пятен в водоемах. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в службе природопользования и охраны окружающей среды региона

"На основании жалоб сельчан в поселке Красные Баррикады Икрянинского района организовали внеочередной рейд и определили предполагаемый источник загрязнения. Им оказалась старая затопленная баржа, наполненная нефтесодержащими отходами. По предварительным данным, судно пытались разрезать на металл без соблюдения норм и требований природоохранного законодательства, что и привело к разливу нефтесодержащих отходов. "Черные металлоискатели" снимают доступную часть корабля, а все, что не приносит им прибыли, в том числе нефтепродукты, вымывает река. Такие экологические ЧП в регионе случаются периодически: жители, не задумываясь о последствиях, разбирают на части брошенные суда", - сообщили в пресс службе ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, во время другого рейда также удалось установить еще одну группу "черных металлоискателей" - уже в Приволжском районе, которые варварски поднимали со дна затонувшее судно, подогнав к берегу необходимую технику. Боновые заграждения для предотвращения разлива топлива в это время были выброшены на берег и отходы утекали по воде. Проверяющие вызвали сотрудников полиции, которые задержали злоумышленников для дачи показаний.

По данным пресс службы ведомства, собранные материалы будут направлены в центральный аппарат Росприроднадзора РФ и природоохранную прокуратуру для расследования и привлечения к ответственности виновных, а также возмещения причиненного экологии ущерба.