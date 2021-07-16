Жительница Волгограда задержана по подозрению в мошенничестве с сертификатом о вакцинации

ТАСС, 16 июля. Полицейские задержали в Волгограде женщину, подозреваемую в мошенничестве с сертификатом о вакцинации против коронавирусной инфекции без прохождения медицинских процедур. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, отметив, что это первый подобный случай в регионе.

"По предварительным данным, 34-летняя безработная жительница Волгограда предлагала за 3 тысячи рублей оказать содействие в приобретении сертификата о вакцинации без фактического прохождения медицинских процедур. На ее предложение откликнулся 50-летний мужчина, который передал ей требуемую сумму за медицинский документ. Получив денежные средства, злоумышленница не сделала обещанного", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в ходе допроса женщина пояснила, что не намеревалась выполнять свои обязательства, поскольку не имела фактической возможности сделать это.

"В отношении подозреваемой дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в пресс-службе.