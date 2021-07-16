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Учебная граната обнаружена у офиса ВТБ в Ижевске

По факту происшествия проводится проверка

ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Оперативные службы перекрыли движение транспорта в центре Ижевска из-за обнаруженной учебной гранаты у входной группы банка ВТБ, в настоящее время опасный предмет изъят, дороги открыты, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"Около часа дня (12:00 мск) из службы безопасности ВТБ в дежурную часть полиции поступило сообщение о подозрительном предмете у входной группы. На место выезжали сотрудники полиции совместно с Росгвардией и ОМОН. Установили, то данный предмет является учебной гранатой, угрозы жизни и здоровью граждан не представляет", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия проводится проверка.

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