Лесной пожар в Пермском крае локализовали на площади 173 га

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Краснокамском районе Пермского края локализовали на площади 173 га. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

"В 14:30 (12:30 мск) локализован на площади 173 га лесной пожар с торфяной подстилкой, возникший в Краснокамском участковом лесничестве", - рассказал собеседник ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило днем 10 июля, горел гектар болота урочища Суходол. К утру 11 июля площадь пожара составила 84 га. Для тушения пожара привлекли 125 человек и 26 единиц техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

На территории района ввели локальный режим ЧС, Минприроды Прикамья с 15 июля ввело режим ограничения пребывания людей в лесах неподалеку от пожара. Угрозы населенным пунктам и превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.