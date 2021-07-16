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Лесные пожары в России

Лесной пожар в Пермском крае локализовали на площади 173 га

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Краснокамском районе Пермского края локализовали на площади 173 га. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

"В 14:30 (12:30 мск) локализован на площади 173 га лесной пожар с торфяной подстилкой, возникший в Краснокамском участковом лесничестве", - рассказал собеседник ТАСС.

Сообщение о пожаре поступило днем 10 июля, горел гектар болота урочища Суходол. К утру 11 июля площадь пожара составила 84 га. Для тушения пожара привлекли 125 человек и 26 единиц техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

На территории района ввели локальный режим ЧС, Минприроды Прикамья с 15 июля ввело режим ограничения пребывания людей в лесах неподалеку от пожара. Угрозы населенным пунктам и превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

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