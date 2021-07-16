В Саратове мужчина погиб, провалившись в коммунальный котлован

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в Саратове мужчина погиб, провалившись в котлован, вырытый коммунальщиками. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, ООО "Концессии водоснабжения", компания, которая занимается водоснабжением города, производило вскрышные ремонтные работы сетей коммуникаций. При этом участок проведения работ не был оборудован соответствующим ограждением. 12 июня мужчина упал в котлован и от полученных травм умер.