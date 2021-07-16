В Югре задержали подозреваемых в хищении труб с нефтяного месторождения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Силовики задержали восемь подозреваемых в хищении труб с нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сыщики УМВД России по Югре при силовой поддержке ОМОН Росгвардии и с привлечением сотрудников собственной безопасности нефтяной компании задержали восемь граждан по подозрению в совершении кражи с кустовой площадки нефтяного месторождения, расположенного в районе трассы "Нижневартовск - Радужный" (на территории ХМАО - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, подозреваемые узнали, что на площадке складируются трубы, которые выработали свой ресурс. Их они решили похитить и сдать в пункт приема металла. Для этого они арендовали автокран и грузовик. "Своими действиями подозреваемые причинили собственнику материальный ущерб на сумму более 635 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. "в" ч 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Им избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности остальных шести граждан.