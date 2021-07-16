На блогера, подозреваемого в угрозах инспектору ГИБДД в Петербурге, завели дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против петербургского предпринимателя и блогера Эмиля Пашаева, который подозревается в угрозах применения насилия в отношении инспектора ГИБДД в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по региону.

"По результатам рассмотрения сведений, опубликованных в СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении Эмиля Пашаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 июня Пашаева остановили сотрудники ГИБДД Приморского района из-за нарушения правил дорожного движения. Во время составления протокола он выражался грубой нецензурной бранью, проявляя пренебрежительность и неуважение к представителям власти, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Затем Пашаев узнал личный номер инспектора, который его задержал, и звонил последнему, высказывая угрозы как самому инспектору, так и его близким.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.