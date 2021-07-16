В центре Москвы во время дорожного конфликта водитель открыл стрельбу

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля открыл стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Пироговской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня днем на Большой Пироговской улице между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина стрелял вверх, он скрылся с места происшествия, там сейчас работают полицейские.