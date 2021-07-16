{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Москвы во время дорожного конфликта водитель открыл стрельбу

Пострадавших нет

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля открыл стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Пироговской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня днем на Большой Пироговской улице между двумя водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина стрелял вверх, он скрылся с места происшествия, там сейчас работают полицейские.

Теги
Россия
Вертолет с пассажирами и экипажем самолета Ан-28 вылетел в Томск
Читать полностью