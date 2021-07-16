Два барака в Ижевске сгорели из-за непотушенной сигареты

ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Причиной пожара в двух бараках в Ижевске, в результате которого 14 человек остались без жилья, по предварительным данным, стало курение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Ижевска.

"Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем, курение в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в распространенном сообщении по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в администрации Ленинского района города.

По данным пресс-службы, в результате пожара огонь уничтожил два двухэтажных четырехквартирных дома барачного типа 1929 года постройки, в которых, по предварительной информации, проживали 14 человек, в том числе двое детей. Отмечается, что сотрудники администрации Ленинского района проводят работу с жителями сгоревших домов, всем нуждающимся в жилье предоставят помещения маневренного фонда, помогут в восстановлении документов.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Ижевске загорелись два дома барачного типа, площадь пожара составила 350 кв. метров, была угроза перехода огня на соседние строения. Пострадавших нет.