{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два барака в Ижевске сгорели из-за непотушенной сигареты

Без жилья остались 14 человек

ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Причиной пожара в двух бараках в Ижевске, в результате которого 14 человек остались без жилья, по предварительным данным, стало курение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Ижевска.

"Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем, курение в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в распространенном сообщении по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в администрации Ленинского района города.

По данным пресс-службы, в результате пожара огонь уничтожил два двухэтажных четырехквартирных дома барачного типа 1929 года постройки, в которых, по предварительной информации, проживали 14 человек, в том числе двое детей. Отмечается, что сотрудники администрации Ленинского района проводят работу с жителями сгоревших домов, всем нуждающимся в жилье предоставят помещения маневренного фонда, помогут в восстановлении документов.

Ранее сообщалось, что 15 июля в Ижевске загорелись два дома барачного типа, площадь пожара составила 350 кв. метров, была угроза перехода огня на соседние строения. Пострадавших нет.

Теги
РоссияУдмуртия
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявили обвинение в превышении полномочий
Как заявили в СК, два преступления были совершены в 2011 и 2015 годах
Читать полностью