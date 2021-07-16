Жителя Кубани приговорили к трем годам колонии за ложные сообщения о минировании

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Гулькевичский районный суд признал виновным местного жителя в совершении ложных сообщений об актах терроризма, выявленного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, и приговорил его к 3 годам и месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

"Гулькевичский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя пос. Красносельского 1987 г. р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры"). Он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.

Установлено, что события происходили в 2010 году. Сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил в пожарно-спасательную часть и заявил о минировании многоквартирного дома, в здании которого расположен судебный участок, затем, опять будучи нетрезвым, сообщил о минировании Дома культуры, требуя встречи с главой района, информация была проверена правоохранительными органами и экстренными службами и не подтвердилась. Звонившего установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.