Дело экс-мэра Майкопа, обвиняемого в вымогательстве и мошенничестве, передали в суд

МАЙКОП, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Майкопа Андрея Гетманова, обвиняемого в вымогательстве, незаконном приобретении и хранении боеприпасов, мошенничестве, передали в суд. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации МО "Город Майкоп". Он обвиняется по ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, в целях получения имущества в особо крупном размере", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов" и ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Уголовное дело с утвержденным прокуратурой республики обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждались по материалам, поступившим из УФСБ России по Адыгее. По данным СК, Гетманов в мае 2018 года потребовал от бизнесмена, занимавшегося выращиванием и реализацией сельскохозяйственной продукции, совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Разница в их стоимости составила более 5 млн рублей, предприниматель сначала отказался от сделки, однако потом, опасаясь угроз чиновника, выполнил невыгодное для себя требование.

Кроме того, обвиняемый не позднее марта 2021 года незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые обнаружили и изъяли при обыске в доме чиновника.

Также бывший мэр Майкопа в июле 2017 года решил похитить имущество своего знакомого в виде прав собственности и аренды на три земельных участка, расположенных на территории Кужорского сельского поселения Майкопского района. С этой целью он убедил своего знакомого подписать договоры купли-продажи и уступки прав аренды на земельные участки, а взамен пообещал потерпевшему передать права аренды на якобы равноценный земельный участок. В итоге потерпевший понес ущерб на сумму более 3,3 млн рублей.

Гетманов был депутатом парламента Адыгеи двух созывов. На пост мэра Майкопа его переизбрали в феврале 2018 года. Полномочия экс-мэра Майкопа досрочно прекратил горсовет на внеочередной сессии 9 апреля.