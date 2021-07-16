Двое взрослых и пятеро детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Двое взрослых и пятеро детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на 886-м км автодороги Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в 13:00 мск 36-летний водитель "Лада Гранта", выезжая с прилегающий территории, не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Orlando (Саратовская область). В результате ДТП водитель и двое подростков ,12 и 16 лет, из автомашины "Лада" доставлены в больницу, женщина и трое детей из Chevrolet (двойняшки - мальчик и девочка 2016 г. р., мальчик 2014 г. р.), доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Иловлинскому району, экипажи отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области. Проводится осмотр места происшествия. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, уточнили в пресс-службе ведомства.