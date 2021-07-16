Суд признал законным приговор москвичу, ударившему бойца ОМОН на акции 23 января

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным решение суда первой инстанции, приговорившего к двум годам колонии москвича Станислава Ахмедова, ударившего бойца ОМОН на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Тверского районного суда Москвы от 14 апреля 2021 года в отношении Ахмедова С. В. Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сообщили агентству.

В ходе несанкционированной акции 23 января толпа рядом с Пушкинской площадью повалила бойца ОМОН на землю. Согласно материалам дела, после этого Ахмедов трижды ударил правоохранителя ногой. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.