Суд арестовал тобольского депутата по делу о применении насилия к инспектору ДПС

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде ареста для депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина, в отношении которого возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Арестован на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Тобольского городского суда, Вакарин не признал вину, но его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшего инспектора ГИБДД и свидетелей. Депутат обвиняется в преступлении средней тяжести, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. "Суд учел, что общественная опасность преступления была направлена против порядка. Находясь на свободе, Сергей Вакарин может влиять на показания свидетелей или скрыться от органов следствия за пределами Тюменской области", - отметили там.

По версии следствия, 13 июля недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил подозреваемого, который, управляя автомобилем "Мерседес", нарушил правила дорожного движения.

Как ранее сообщили в управлении СК по региону, водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, пытался скрыться от экипажа ГИБДД. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля и внезапно начал движение. Инспектор ДПС принял попытку его остановить, в результате чего получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении.