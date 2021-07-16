В Оренбургской области приостановили работу цеха маслозавода, где при ЧП погиб человек

ОРЕНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Сорочинский маслоэкстракционный завод в Оренбургской области по решению суда приостановил на 90 суток производственную деятельность одного из цехов, где 30 апреля в результате хлопка погиб один рабочий, еще двое получили травмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". "Постановление суда о назначении административного наказания в виде приостановления производственной деятельности площадки маслоэкстракционного производства общества с ограниченной ответственностью "Сорочинский МЭЗ" сроком на 90 суток поступило на исполнение в Сорочинское районное отделение судебных приставов", - сказано в распространенном сообщении.

Нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, которые стали вероятной причиной инцидента, выявили специалисты управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, уточняется в сообщении. Ведомство обратилось в суд, который постановил признать компанию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Как уточнили судебные приставы, они опломбировали оборудование опасной производственной секции, а также разъяснили руководству предприятия последствия неисполнения законных требований.