В Мурманской области изъяли свыше 300 кг камчатского краба на сумму почти 12 млн рублей

МУРМАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району на 9 км федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области изъяли незаконно добытые 313,8 кг камчатского краба на общую сумму почти 12 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе арктического погрануправления.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на 9 км автодороги Р-21 "Кола" - Серебрянские ГЭС выявлен участник преступной деятельности в период транспортировки незаконно добытых морских биологических ресурсов. У него изъято: автомобиль ВАЗ-2131, 119 брикетов с мясом камчатского краба общим весом 313,8 кг", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам Российской Федерации, почти достиг 12 млн рублей.