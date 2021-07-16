Ураган и обильные осадки разрушили участок дороги в Курской области

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Пришедшие накануне в Курскую область сильные порывы ветра и обильные осадки привели к разрушению участка дороги, ведущей к Марковскому сельскому совету, где проживают около 300 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"На участке дороги Карыж - Неониловка вода поднялась на три-четыре метра. Водопропускная труба в этом месте не рассчитана на такой большой объем, ливневые потоки прорвали насыпь и разрушили участок дороги. Там, в Марковском сельсовете, проживают около 300 человек", - сказали в пресс-службе.

Движение по дороге, где произошло разрушение участка, перекрыли. По информации регионального комитета транспорта и автомобильных дорог, подрядная организация уже приступила к восстановительным работам. Объезд для жителей населенных пунктов обеспечат до конца дня, полностью восстановить дорогу планируется к 21 июля.