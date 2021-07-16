Суд в Кировской области заблокировал сайты по продаже поддельных сертификатов о вакцинации

КИРОВ, 16 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Кировской области через суд добилась блокировки сайтов с информацией о продаже поддельных сертификатов вакцинации, сообщили в пятницу в пресс-службе областной прокуратуры.

"В Кировской области прокуратура через суд потребовала заблокировать сайты с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и справок об отрицательных ПЦР-тестах. Суд удовлетворил требования прокурора", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за приобретение, сбыт, подделку, изготовление или оборот официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 324, 327 УК РФ. Решение суда после его вступления в законную силу направлено для исполнения в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.