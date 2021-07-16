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В Подмосковье мужчина застрелил свою сожительницу и покончил с собой

Пара злоупотребляла алкоголем, сообщили в ГСУ СК по Московской области

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Житель подмосковного Фрязино застрелил свою сожительницу и покончил с собой, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"16 июля в квартире во Фрязино обнаружены тела двух человек: хозяина квартиры 1965 года рождения и его сожительницы 1975 года рождения с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по Щелкову возбуждено уголовное дело", - сообщила Врадий, отметив, что пара злоупотребляла алкоголем. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сначала застрелил свою сожительницу, а потом свел счеты с жизнью.

В ходе осмотра места происшествия изъято гладкоствольное ружье, патроны, разрешение на хранение оружия на имя владельца квартиры. Сотрудники правоохранительных органов допросили свидетелей, назначены экспертизы.

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