Суд Петербурга заочно арестовал экс-председателя правления МБСП Бажанова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал на месяц бывшего члена совета директоров и председателя правления Международного банка Санкт-Петербург (МБСП) Сергея Бажанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (около 5,18 млрд рублей).

Поскольку в настоящее время Бажанов скрывается за границей, срок меры будет исчисляться с момента задержания обвиняемого на территории России, сообщили журналистам в пятницу в объединенной пресс-службе судов города. "Суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Бажанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году Бажанов был членом совета директоров и председателем правления АО "Международный банк Санкт-Петербург". Под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка он оформил заведомо фиктивные документы, похитив деньги банка на сумму не менее 5,18 млрд рублей.

"В настоящее время Бажанов скрывается от органов предварительного следствия на территории иностранного государства. Срок меры - 30 суток, исчисляя срок с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ", - отмечается в сообщении.

В 2018 году Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности, ввел в банке временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и затем подал иск с требованием признать его банкротом. Еще во время рассмотрения дела о банкротстве в суд было подано заявление с требованием признать недействительными приказы о премировании топ-менеджеров банка за несколько месяцев 2018 года на сумму более 84 млн рублей. В сентябре 2019 года суд признал МБСП банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. По данным арбитража Петербурга, обязательства перед кредиторами на 13 млн рублей превысили активы банка.

При этом временная администрация также оспаривала ряд многомиллионных сделок банка, однако суд отказался удовлетворить иски. После введения процедуры банкротства АСВ уведомляло, что оспорит в суде еще ряд финансовых операций МБСП, в том числе с иностранными фирмами. Представители МБСП до введения процедуры банкротства пытались оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии в Арбитражном суде Москвы.