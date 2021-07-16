Экс-губернатору Кировской области Белых предъявили обвинение в превышении полномочий

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил бывшему губернатору Кировской области Никите Белых обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

"Никите Белых предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий")", - сообщили в СК.

По версии следствия, в декабре 2011 года Белых в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора Кировской области обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" (АО "КРИК") якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы Кировской области путем внесения соответствующих изменений в региональное законодательство. В СК считают, что "Белых осознавал, что АО "КРИК" не обладает полномочиями по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, не вправе осуществлять управление государственным или муниципальным жилищным фондом".

Денежные средства в сумме 448 млн рублей, выделенные из областного бюджета, были израсходованы АО "КРИК" на текущие нужды, а приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями. "Вопреки требованиям законодательства они сдавались гражданам на условиях льготной аренды", - пояснили в СК.

При этом Белых активно освещал в СМИ мероприятия по реализации в регионе программы "Служебное жилье", в рамках которой якобы осуществлялись закупка и строительство служебного жилья. Но данная областная программа разработана и утверждена не была. Все это привело к причинению значительного материального ущерба.

Помимо этого, в 2015 году Белых обеспечил совершение крупной сделки - заключения договора займа АО "КРИК" с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей. "В последующем в ходе рабочих совещаний он дал указания о распределении большей части данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО "КРИК", находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения", - сообщили в СК. Суммы задолженности не были возвращены в АО "КРИК". В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу АО "КРИК" с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 млн рублей, что причинило региональному бюджету материальный ущерб.