Свободные демократы Германии приостанавливают предвыборную кампанию из-за наводнения

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП) приняла решение взять паузу в предвыборной кампании в свете последствий разрушительного наводнения на западе страны. Об этом сообщил в пятницу в Twitter ее лидер Кристиан Линднер.

"Мы мысленно находимся с пострадавшими и спасателями. Сейчас в центре внимания находятся не партийно-политические разногласия, но общая солидарность и быстрая помощь", - написал Линднер. "Из сочувствия и уважения СвДП приостановит на несколько дней предвыборную кампанию", - сообщил он.

Ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. От последствий разгула стихии погибли как минимум 106 человек.

Ранее критике со стороны общественности и прессы подверглась партия "Союз-90"/"Зеленые", представители которой не преминули воспользоваться трагедией для того, чтобы подчеркнуть важность борьбы с изменением климата и упрекнуть другие партии в бездеятельности на этом направлении.