В Ивановской области возбудили дело о похищении человека

ТАСС, 16 июля. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека в Ивановской области, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Троих подозреваемых по этому делу уже арестовали, еще одна женщина находится в розыске, сообщает в пятницу СК по Ивановской области.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с угрозой применения насилия; из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 35-летняя местная жительница договорилась с двумя мужчинами о нападении на ее коллегу по работе и хищении его денег. Когда ничего не подозревающий мужчина пришел, на него набросились поджидавшие грабители и начали жестоко избивать, угрожая убийством. После этого они затащили в его же съемную квартиру и там продолжили издеваться над мужчиной, требуя деньги и пытаясь задушить. Затем обвиняемые забрали у мужчины ключи от машины, где в багажнике обнаружили 10,5 млн рублей. Далее четверо обвиняемых похитили из этой суммы 5 млн рублей, разделили их между собой, после чего с места преступления скрылись.

Ранее следственные органы в отношении четверых лиц, участвовавших в совершении преступления, возьудили уголовное дело за разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ). Двоих мужчин и женщину, организовавшую встречу с потерпевшим, заключили под стражу. Вторая соучастница находится в розыске.