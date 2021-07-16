Сотни человек остались без газа в результате взрыва в Донецке

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Подача газа нескольким сотням абонентов в Донецке прекращена после взрыва на газопроводе. Об этом в пятницу сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

По данным агентства, на место взрыва прибыли сотрудники государственного концерна "Донбассгаз" и криминалисты, которые устанавливают причину взрыва. После этого специалисты приступят к ремонту газопровода.

Ранее сообщалось, что пожар на газопроводе в Буденновском районе Донецка был ликвидирован. В тушении принимали участие полсотни сотрудников МЧС.

В пятницу около 14:30 на газопроводе среднего давления в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. В эпицентре взрыва образовалась воронка. Причины происшествия пока неизвестны.