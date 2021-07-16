Пассажиру рейса Сабетта-Самара стало плохо во время незапланированной посадки в Казани

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Самолет, летевший по маршруту Сабетта-Самара, произвел вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения, во время посадки одному из пассажиров стало плохо. Об этом рассказали в пятницу в пресс-службе аэропорта Казани и в Минздраве Татарстана.

"16 июля в 13:57 в аэропорту Казань совершил посадку на запасной аэродром борт, следовавший рейсом Сабетта - Самара, в связи с неблагоприятными метеоусловиями аэропорта пункта назначения", - сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

В Минздраве Татарстана рассказали, что одного пассажира после посадки с сердечно-сосудистым заболеванием госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести, его отпустили на амбулаторное лечение.