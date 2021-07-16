На заводе в Дзержинске разгерметизировалась емкость с ацетоном

ТАСС, 16 июля. Разгерметизация емкости с ацетоном произошла на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:45 поступило сообщение о разгерметизации емкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на Заводе им. Свердлова. С территории эвакуировано 20 человек. Предварительно, пострадавших нет. Угрозы населению нет", - сказали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, людей в момент ЧП в цехе не было. Само трехэтажное здание завода также не пострадало. На месте работают пожарные.

Завод входит в оборонно-промышленный комплекс и производит взрывчатые вещества.

31 августа 2018 года при переупаковывании мин на этом заводе произошло три взрыва, после чего начался пожар. В результате погибли шесть работников предприятия, а также был разрушен производственный участок. Ущерб превысил 48 млн рублей.