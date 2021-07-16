В Татарстане мужчина травмировал ребенка на качелях

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет Татарстана изучит инцидент с ребенком, которого мужчина травмировал на детской площадке в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

"Следственным управлением СК России по Республике Татарстан инициировало процедуру передачи материалов по данному факту из органов внутренних дел в следственный отдел по городу Набережные Челны в целях проведения процессуальной проверки и изучения всех обстоятельств произошедшего", - сообщил

В пятницу, 16 июля в интернете распространился видеоролик, где девочки качаются на качелях-балансирах. В какой-то момент одна из них не удержалась и упала. После чего мужчина, поднявший упавшую девочку, попросил сесть на эти качели вторую девочку и с силой нажал на свободный конец качелей и резко отпустил, отчего она ударилась лицом и упала.