{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-директора турфирмы в Петербурге обвинили в мошенничестве на сумму более 380 млн рублей

Без путевок остались более 5 тыс. туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Бывший гендиректор туристической фирмы "Фирма Нева" в Санкт-Петербурге обвиняется в мошенничестве при реализации путевок на сумму более 380 млн рублей. Потерпевшими по делу проходят более 5 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Фирма Нева". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2013 года по июль 2014-го, зная об имеющейся у турфирмы кредиторской задолженности в размере более 795 млн рублей, получил от потерпевших более 380 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не предоставив путевки туристам. Потерпевшими по уголовному делу признали 5 347 человек.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Три человека пострадали при разгерметизации цистерны на заводе в Нижегородской области
В емкости находился ацетон
Три человека пострадали при разгерметизации цистерны на заводе в Нижегородской области
Читать полностью