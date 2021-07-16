Бизнесмен из Кабардино-Балкарии получил из бюджета 3 млн рублей за фиктивных работников

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Генеральный директор одной из фирм в Кабардино-Балкарии подозревается в получении 3 млн рублей из республиканского бюджета на профессиональное обучение фиктивных сотрудников. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по КБР.

"В период с октября по декабрь 2018 года 45-летний руководитель компании изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о приеме на работу в возглавляемую им организацию 47 работников, выдаче им заработной платы, а также организации их обучения и стажировки. С этими документами мужчина обратился в соответствующее ведомство, после чего на расчетный счет фирмы были перечислены субсидии на общую сумму более 3 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, подозреваемый решил получить выплаты на возмещение части затрат, связанных с профессиональным обучением принимаемых на постоянную работу жителей, для обеспечения занятости населения республики. Средства выплачиваются из республиканского бюджета.

Правоохранители установили, что указанные в представленных документах 47 сотрудников в организации не работали, заработную плату не получали и стажировку не проходили. Следственная часть СУ МВД по региону в отношении генерального директора возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".