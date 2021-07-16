Два уголовных дела возбудили в Ленобласти после участившихся случаев утопления жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Два уголовных дела возбудили в Ленинградской области по факту халатности сотрудников местного муниципалитета из-за участившихся случаев утопления людей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

В управлении отметили, что в летний период на местах купания погибли более 60 человек. Наибольшее количество случаев зафиксировали на водных объектах, которые не предназначены для купания.

"Так, в период с 21 июня по 13 июля на карьерах Пульман, расположенных в Ломоносовском районе и водных объектах Вырицкого городского поселения, произошло утопление шести граждан, двое из которых несовершеннолетние дети. По данным фактам возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что сотрудники муниципалитетов не предприняли мер по обеспечению безопасности людей на не предназначенных для купания водных объектах.

"Так, в нарушение требований Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" должностными лицами не было проведено информирование и оповещение граждан о запрете купания в указанных карьерах, не выставлены щиты с информацией, не проведена работа по привлечению граждан к административной ответственности, допускающих нарушение правил использования водных объектов общего пользования и другое", - отмечается в сообщении.

Как отметили в управлении, СК направил в адрес правительства региона информацию о принятии превентивных мер по недопущению к купанию людей в несанкционированных местах.