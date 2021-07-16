Общая площадь лесных пожаров в Карелии достигла 1 тыс. га

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, действующих на территории Карелии, к вечеру 16 июля достигла 1 тыс. га. Зафиксировали 20 очагов возгорания, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"На территории Карелии сложилась крайне напряженная пожароопасная ситуация. В республике действует 20 лесных пожаров на общей площади более 1 тыс. га", - говорится в обращении министра природных ресурсов и экологии республики Андрея Карпиловича, которое распространила пресс-служба министерства.

16 июля сообщалось, что общая площадь пожаров в лесах региона составляет 920 га. Режим ЧС действует Сегежском и Суоярвском районах, а также в Эссойльском сельском поселении, полностью запрещено посещение лесов в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

В течение дня дым и запах гари также появился в Петрозаводске. По данным дежурной службы города, причиной тому стали лесные пожары в соседних районах республики. Опасности для столицы Карелии нет.

"Мы находимся на пике борьбы с лесными пожарами, задействованы все силы и средства для тушения, и от того, насколько люди сейчас прислушаются к нашему призыву, будет зависеть, сможем ли мы переломить ситуацию и пройти этот напряженный период. С учетом установившейся аномально жаркой погоды призываю всех без исключения на эти выходные воздержаться от посещения лесов", - сказал Карпилович.