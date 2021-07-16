Сотрудника транспортной полиции задержали в Москве за получение взяток от подчиненных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудник московской транспортной полиции задержан за получение взяток от подчиненных за их назначение на должности. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

По материалам Управления "М" ФСБ России и Отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело в отношении командира отдельной роты линейного отдела полиции Москва-Окружная, подозреваемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). "Следствием установлено, что фигурант уголовного дела получил от четырех подчиненных сотрудников вышеназванного отдела полиции денежные средства на общую сумму не менее 310 тыс. рублей за их назначение на вышестоящие должности", - сообщила Марковская.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

Начальником УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.