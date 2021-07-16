В Ростовской области сняли севшее на мель на реке Дон судно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Сухогруз "Александр", севший 16 июля на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сняли с мели. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 20:55 мск судно сняли с мели", - сообщил представитель ведомства.

Ранее в пресс-службе сообщали, что судно "Александр", следовавшее из Турции в порт Азов, село на мель на реке Дон. Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел около 7:00 мск 16 июля, судно перевозило минеральные удобрения. На борту сухогруза находятся 12 человек. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допустили.