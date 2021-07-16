Подрядчик восстановил движение по разрушенному после непогоды участку дороги под Курском

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Подрядная организация восстановила движение по дороге в Глушковском районе Курской области, участок которой был разрушен после урагана и обильных осадков, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Пришедшие накануне в Курскую область сильные порывы ветра и обильные осадки привели к разрушению участка дороги Карыж - Неониловка, ведущей к Марковскому сельскому совету, где проживают около 300 человек. После дождей вода на участке дороги поднялась на 3-4 метра.

"Работники Глушковского ДРСУ-5 восстановили движение на участке дороги Карыж-Неониловка, разрушенном ливневыми стоками. Работы длились более 12 часов. Пока сделана временная земляная насыпь, поэтому дорожники предупреждают об ограничении скорости", - говорится в сообщении.

Восстановить поврежденное асфальтовое покрытие на участке дороги планируют к 21 июля.