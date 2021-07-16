Число погибших на воде в Вологодской области увеличилось в 4,5 раза

ВОЛОГДА, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал жителей региона быть бдительными, не купаться в незнакомых местах - количество погибших в водоемах области увеличилось этим летом в 4,5 раза, до 41 человека, в том числе погибли два ребенка.

"Огромная проблема - это ситуация на водоемах Вологодской области, с 1 июня утонул уже 41 человек, это в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. И, к сожалению, два ребенка. Буквально вчера в реке Угла Шекснинского района утонул мальчик 13 лет, огромное горе родителей. Я вас очень прошу, будьте внимательны на воде, не купайтесь в местах, которые вы не знаете и которые не определены местами для купания. Будьте бдительны и аккуратны. Человеческая жизнь превыше всего", - сказал Кувшинников 16 июля в видеообращении к жителям, разместив его на своей странице в "ВКонтакте".

Как добавил руководитель региона, власти будут делать все возможное, чтобы создать максимально большое количество пляжей, организованных для купания.