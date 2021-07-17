В Верхнебуреинский район из-за паводков вылетел отряд из 50 спасателей из Хабаровска

ТАСС, 17 июля. Аэромобильный отряд из 50 спасателей МЧС вылетел в субботу из Хабаровска в Верхнебуренский район Хабаровского края, где паводками подтоплено два населенных пункта, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Утром 17 июля из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и аэромобильная группа поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) в составе 50 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в поселке Ургал остаются подтопленными 38 частных жилых домов и 49 придомовых территорий, а также 17 земельных участков. В селе Усть-Ургал вода зашла в 39 частных жилых домов и на их придомовые территории, здание администрации поселка и ФАП. Ограничено движение на региональных дорогах Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Чегдомын, а также Сулук - Герби. Кроме того, временно не работает паромная переправа между поселками Чегдомын и Софийск, смыт деревянный мост через реку Ургал. Без транспортного сообщения остаются Софийск и Шахтинск. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы 138 человек.

По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Бурея у гидропоста в поселке Усть-Умальта за сутки упал на 224 см и составил 817 см. У гидропоста Усть-Ниман уровень воды упал на 139 см и составил 897 см.