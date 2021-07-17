Дым от лесных пожаров наблюдается в 38 населенных пунктах Иркутской области

ИРКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров наблюдается в 38 населенных пунктах Иркутской области, но превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Об этом в субботу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По данным космического мониторинга и сведений, предоставленных от единых дежурно-диспетчерских служб, в результате лесных пожаров, действующих в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия), на территории северных районов нашего региона наблюдается задымление. По уточненной информации, задымление отмечается в 38 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Эти поселения находятся в Катангском, Усть-Илимском, Киренском, Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах. По данным со стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, в Иркутской области 17 июля лесные пожары зарегистрированы на площади почти 31,5 тыс. га.