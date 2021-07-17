Два человека погибли при крушении вертолета Ми-2 на Украине

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области на Украине, погибли два человека. Об этом в субботу сообщила Государственная служба по ЧС.

"17 июля в 06:08 вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли 2 человека (пилот и помощник пилота)", - говорится в нем. Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекалось 2 единицы техники и 8 сотрудников ГСЧС.