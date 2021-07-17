На Украине госпитализировали 16 человек после ДТП с автобусом, следовавшим в Польшу

КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус сообщением Киев - Вроцлав (Польша) опрокинулся в Ровенской области на Украине, 16 человек были доставлены в больницы с травмами. Об этом сообщила Государственная служба по ЧС в субботу.

"17 июля в 03:45 вблизи города Радивилов Дубенского района на автодороге водитель рейсового автобуса сообщением Киев - Вроцлав (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание, вследствие чего 16 человек с травмами разной степени госпитализированы в лечебные учреждения", - говорится в сообщении. По данным украинских СМИ, все пострадавшие являются гражданами Украины. Для спасательных работ и ликвидации последствий ДТП привлекались 5 единиц техники и 20 сотрудников ГСЧС.