В Каталонии пять человек пострадали в результате лесного пожара

МАДРИД, 17 июля. /ТАСС/. Сильный лесной пожар продолжается с пятницы в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-релизе региональной пожарной службы.

По ее информации, возгорание началось в районе муниципалитета Льянса. Огонь также распространился на расположенный неподалеку природный парк. Из соображений безопасности были эвакуированы примерно 350 жителей близлежащих населенных пунктов.

В результате возгорания пострадали пять человек: четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса. К настоящему моменту огонь уничтожил более 320 га леса. В борьбе со стихией задействованы около 70 пожарных расчетов, были перекрыты четыре дороги.

По предварительным данным, возгорание началось из-за брошенной на дорогу сигареты.