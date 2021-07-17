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В Москве выявили новый случай подделки справок о вакцинации от коронавируса

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Очередной курьер с поддельными справками о вакцинации от коронавируса задержан в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские в сети интернет обнаружили объявление о реализации поддельных документов, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Договорившись о встрече на Ленинградском проспекте, оперативники приобрели у 43-летней женщины три медицинские справки о вакцинации против коронавируса за денежное вознаграждение в сумме 4 500 рублей", - сообщили в ведомстве.

Задержанная сказала, что работает курьером, справки для продажи получила от неизвестного. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). По этой статье виновным грозит наказание до двух лет тюрьмы.

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