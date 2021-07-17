Самолет, летящий в Москву из Южно-Сахалинска, приземлился в Нижневартовске

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экипаж самолета, следующего из Южно-Сахалинска в Москву, принял решение произвести незапланированную посадку в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за болезни одного из пассажиров. Информацию об этом ТАСС подтвердили в справочной аэропорта Нижневартовска.

"Да, такой самолет у нас садился. В 17:45 (15:45 мск) он улетел по маршруту", - сказали в справочной.

В аэропорту пояснили, что посадка потребовалась, чтобы передать медикам болеющего пассажира.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили журналистам, вынужденная посадка самолета авиакомпании "Россия" произошла в 16:44 (14:44 мск). Женщине оказали медицинскую помощь в аэропорту, в дальнейшем ее доставили в городскую больницу. Сургутская транспортная прокуратура контролирует обеспечение прав пассажиров.

В Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ТАСС сообщили, что состояние пациентки стабильное. Проводится диагностика для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения.