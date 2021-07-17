В Балашихе загорелся склад

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на складе в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ.

"В городском округе Балашиха, микрорайон Салтыковка, на улице Поповка произошел пожар. По предварительным данным, горит склад", - сказали в ведомстве, добавив, что площадь пожара устанавливается.

Пожар локализовали, сообщили в МЧС.

"Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров", - сказали в МЧС, добавив, что пожарным удалось остановить распространение огня.

Как уточнили в ведомстве, на складе хранились автомобильные покрышки. Произошло обрушение кровли здания. На месте работает лаборатория по замерам ПДК вредных веществ в воздухе.

В новость внесены изменения (17:54) - добавлена информация о площади возгорания