Якутск окутал дым от лесных пожаров в соседнем районе

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Дым в Якутске появился из-за лесных пожаров, действующих на территории соседнего Горного района, сообщает в субботу оперштаб Якутии в своем телеграм-канале.

Ранее власти сообщали, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Горном районе Якутии, возгорания там находятся вблизи трех населенных пунктов. В столице региона наблюдается плотная завеса дыма, температура воздуха - 19 градусов тепла.

"Задымление в Якутске связано с действующими природными пожарами на территории Горного района, где действуют 36 природных пожаров, тушение осуществляется на площади свыше 250 тыс. га, к ликвидации привлечено около 500 человек и 85 единиц техники", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что обстановка в регионе остается сложной. "Работа по тушению пожаров осложняется высокой температурой и ветреной погодой, органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС принимаются меры по стабилизации обстановки", - отмечается в сообщении.

Жителям рекомендуют минимизировать нахождение на улице, плотно закрыть двери и окна. При ухудшении самочувствия следует обратиться в медучреждение.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ограничили пребывание граждан в лесах, а также проведение определенных видов работ.