Ферма загорелась в Татарстане на площади 500 кв. м - ГУ МЧС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ферма площадью 500 кв. метров загорелась в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Днем поступило сообщение о горении животноводческой фермы по адресу: Высокогорский район, д. Средний Алат. По прибытии первого пожарного расчета <...> установлено, что происходит горение здания фермы по всей площади. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, работники фермы успели вывести из нее 100 голов крупного рогатого скота. Пострадавших нет. Как отмечается в сообщении, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Пожар на ферме ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тататсратну, не уточняя время ликвидации.