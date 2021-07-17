{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ферма загорелась в Татарстане на площади 500 кв. м - ГУ МЧС

Работники фермы успели вывести с территории 100 голов крупного рогатого скота

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ферма площадью 500 кв. метров загорелась в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Днем поступило сообщение о горении животноводческой фермы по адресу: Высокогорский район, д. Средний Алат. По прибытии первого пожарного расчета <...> установлено, что происходит горение здания фермы по всей площади. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, работники фермы успели вывести из нее 100 голов крупного рогатого скота. Пострадавших нет. Как отмечается в сообщении, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Пожар на ферме ликвидировали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Тататсратну, не уточняя время ликвидации.

Теги
РоссияТатарстан
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
Обстоятельства ДТП выясняются
Читать полностью