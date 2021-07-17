Мужчину, подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Азове, арестовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Мужчину, который подозревается в нападении на пассажиров автобуса в городе Азов Ростовской области, арестовали до 14 сентября. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

15 июля на территории Азовского района 51-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения трем пассажирам автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое, и скрылся. В результате нападения погибла 33-летняя женщина, двух женщин в возрасте 55 лет и 61 года госпитализировали в тяжелом состоянии

"Азовский городской суд избрал меру пресечения Семену Наму, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство и покушение на убийство двух лиц". Суд избрал Наму меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также суд вынес постановление о законности произведенного неотложного обыска в жилище мужчины.

Ранее сообщалось, что подозреваемого разыскивали на территории Азова, его задержали утром 16 июля.